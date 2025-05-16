Можно ли есть рыбу каждый день: медики дали окончательный ответ

Можно есть рыбу каждый день / © www.freepik.com/free-photo

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Как передает издание Delish, медики отмечают, что рыба — это универсальный источник качественного белка, он содержит все необходимые аминокислотные соединения, которые незаменимы для организма. Особенно богаты полезными веществами лосось и тунец. Эти виды рыбы содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, йод и холин, крайне необходимые для надлежащей работы сердечно-сосудистой системы.

Врачи отмечают, что регулярное употребление рыбы защищает сердце и сосуды от хронических заболеваний, а также укрепляет нервную систему.

Однако медики отмечают, что питание должно быть сбалансированным и включать в себя разнообразные продукты, а не только рыбу. Хотя ежедневное употребление рыбы допустимо для людей, которые не имеют противопоказаний по здоровью, все же чрезмерное потребление одних и тех же видов продукта может привести к накоплению загрязнителей, в частности — ртути.

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Как отмечают эксперты, ртуть особенно опасна для центральной нервной системы и развивающегося мозга. Поэтому беременным женщинам и кормящим грудным молоком лучше избегать рыбы с высоким содержанием ртути, например, популярного тунца.

Безопасными видами рыбы для ежедневного употребления считаются:

лосось;

черный морской окунь;

треска;

сардины;

морепродукты — гребешки, креветки, лобстер.

Что касается выбора между дикой и выращенной рыбой — оба варианта одинаково полезны для здоровья. Главное, подчеркивают специалисты, покупать рыбу у надежного продавца и следить за соблюдением условий хранения: она должна быть охлажденной или замороженной.