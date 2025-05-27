Дезертирство за $15000: на Тернопільщині розкрили злочинну групу

Слідчі дії / © Офіс Генерального прокурора

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В Тернопільській області оголосили підозру дев’ятьом учасникам міжрегіональної злочинної групи, яка за гроші допомагала військовослужбовцям дезертувати та нелегально перетинати кордон.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Згідно зі слідством, організаторами схеми були жителі Чернівецької області, а їм сприяли адвокатка зі Львова, тернополянин та ще п’ятеро буковинців. Злочинці пропонували військовим незаконно покинути частини, навчальні центри чи госпіталі.

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«Підозрювані підшуковували охочих покинути військову службу та схиляли до втечі. Вони запевняли, що військовослужбовців не оголошуватимуть у розшук, оскільки є впливові зв’язки із військовим командуванням. Також обіцяли допомогти армійцям звільнитися з військової служби», — йдеться в повідомленні.

Вартість послуг коливалася від 3 до 6 тисяч доларів за вивіз із частини та до 15 тисяч — за перетин кордону через Румунію чи Молдову. Вже встановлено 25 військових, які скористалися пропозицією.

Під час обшуків вилучено 164 тисячі гривень, 21 тисячу доларів, 2 тисячі євро, 12 авто, 17 одиниць зброї та доказові записи. Прокуратура готує клопотання про запобіжні заходи для підозрюваних. Триває розслідування для виявлення інших причетних.

Нагадаємо, Закарпаття обрав неординарний спосіб перетину державного кордону мешканець. Чоловік вирішив дістатися до Словаччини на моноколесі, вдавши, що просто прогулюється околицями Ужгорода.

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