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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить кисель из клубники

Приготовьте яркий, ароматный кисель из свежей клубники, который понравится как взрослым, так и детям. Он отлично сочетается с творожной запеканкой, сырниками, оладьями или блинами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
36 ккал
Кисель из клубники

Кисель из клубники / © Credits

Вам понадобится клубника, сахар, крахмал и вода. Подавайте как горячим, так и холодным.

Ингредиенты

клубника
300 г
сахар
3 ст. л.
крахмал кукурузный
2 ст. л.
вода
1 л

  1. Клубнику хорошо промойте и удалите плодоножки.

  2. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, выложите в нее ягоды, всыпьте сахар и варите три минуты.

  3. В 50 миллилитрах холодной воды разведите крахмал и постоянно размешивая, влейте его тонкой струйкой в кастрюлю с клубникой, варите 8-10 минут, пока кисель не загустеет.

Советы:

  • Если клубника крупная, разрежьте ее на четыре части.

  • Если вам нравится более густой кисель, тогда количество крахмала увеличьте.

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Дата публикации
Количество просмотров
97
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