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Как приготовить кисель из клубники
Приготовьте яркий, ароматный кисель из свежей клубники, который понравится как взрослым, так и детям. Он отлично сочетается с творожной запеканкой, сырниками, оладьями или блинами.
Вам понадобится клубника, сахар, крахмал и вода. Подавайте как горячим, так и холодным.
Ингредиенты
- клубника
- 300 г
- сахар
- 3 ст. л.
- крахмал кукурузный
- 2 ст. л.
- вода
- 1 л
Клубнику хорошо промойте и удалите плодоножки.
В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, выложите в нее ягоды, всыпьте сахар и варите три минуты.
В 50 миллилитрах холодной воды разведите крахмал и постоянно размешивая, влейте его тонкой струйкой в кастрюлю с клубникой, варите 8-10 минут, пока кисель не загустеет.
Советы:
Если клубника крупная, разрежьте ее на четыре части.
Если вам нравится более густой кисель, тогда количество крахмала увеличьте.