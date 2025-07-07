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Паштет из лосося: оригинальный рецепт
Нежный, как облачко, с утонченным ароматом розмарина и апельсиновой изюминкой — этот паштет станет звездой вашего стола.
Его можно подать на праздничный бранч, как перекус к вину или на завтрак — на тосте с подрумяненным хлебом и микрозеленью. Готовится паштет легко, но у него тот же «вау-эффект», как в лучших гастрономических ресторанах. О его рецепте приготовления рассказала автор страницы Дегустаторка.
Паштет из лосося — это полезная и питательная альтернатива мясным вариантам. Он богат омега-3 жирными кислотами, белком, а также содержит витамин D и антиоксиданты. Сочетание нежного рыбного филе, овощей, сливок и ароматного масла с апельсиновой цедрой делает его фантастической закуской.
Ингредиенты
- Лосось (подойдут как филе, так и обрезки или животики)
- 500 г
- Лук репчатый
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Сливки
- 120 мл
- Сливочное масло
- 40 г
- Розмарин
- 2-3 веточки
- Апельсин
- 1 шт
- Соль
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- Перец
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- Масло гхи (или сливочное)
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Приготовление
Нарежьте лук мелким кубиком.
Морковь очистите и нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кусочками.
Обжарьте лук на сливочном масле до прозрачности, затем добавьте морковь и тушите вместе до мягкости (примерно 7-8 мин).
Добавьте к овощам лосось, если используете обрезки — убедитесь, что у них нет костей.
Жарьте вместе примерно 5 мин на среднем огне, пока рыба не изменит цвет.
Влейте сливки и добавьте веточки розмарина. Добавьте еще кусочек масла для более глубокого вкуса.
Тушите все вместе еще 5-7 мин, пока морковь станет совсем мягкой.
Выньте розмарин, посолите и поперчите смесь.
Переблендерите все до однородной, кремовой текстуры. Паштет должен быть густым, но нежным — напоминать шелковый мусс.
Снимите цедру с одного свежего апельсина (только верхний, оранжевый слой).
Разогрейте небольшое количество масла гхи или сливочного масла и добавьте цедру. Прогревайте 1-2 мин, чтобы масло впитало аромат.
Переложите паштет в баночку или форму.
Сверху залейте апельсиновым маслом — оно застынет и образует ароматную, блестящую «крышечку».
Дайте паштету полностью остыть и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
Подача
Намажьте паштет на подсушенный багет или крекеры
Украсьте микрозеленью, зернами граната или свежим огурцом
Идеально сочетается с белым сухим или игристым вином
Советы
Если нет розмарина, можно добавить немного тимьяна или базилика
Паштет хранится в холодильнике до 5 дней
Можно замораживать небольшими порциями — вкус не теряется
Этот паштет — сочетание нежности, изысканности и пользы. Он удивит даже тех, кто не любит рыбу. Идеален как для романтического вечера, так и для пикника с бокалом прохладного вина. Попробуйте приготовить и убедитесь сами, что изысканные вещи не обязательно сложны в приготовлении.