Паштет из лосося: оригинальный рецепт

Паштет из лосося / © Credits

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Его можно подать на праздничный бранч, как перекус к вину или на завтрак — на тосте с подрумяненным хлебом и микрозеленью. Готовится паштет легко, но у него тот же «вау-эффект», как в лучших гастрономических ресторанах. О его рецепте приготовления рассказала автор страницы Дегустаторка.

Паштет из лосося — это полезная и питательная альтернатива мясным вариантам. Он богат омега-3 жирными кислотами, белком, а также содержит витамин D и антиоксиданты. Сочетание нежного рыбного филе, овощей, сливок и ароматного масла с апельсиновой цедрой делает его фантастической закуской.

Ингредиенты Лосось (подойдут как филе, так и обрезки или животики) 500 г Лук репчатый 1 шт. Морковь 1 шт. Сливки 120 мл Сливочное масло 40 г Розмарин 2-3 веточки Апельсин 1 шт Соль Перец Масло гхи (или сливочное)

Приготовление

Нарежьте лук мелким кубиком. Морковь очистите и нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кусочками. Обжарьте лук на сливочном масле до прозрачности, затем добавьте морковь и тушите вместе до мягкости (примерно 7-8 мин). Добавьте к овощам лосось, если используете обрезки — убедитесь, что у них нет костей. Жарьте вместе примерно 5 мин на среднем огне, пока рыба не изменит цвет. Влейте сливки и добавьте веточки розмарина. Добавьте еще кусочек масла для более глубокого вкуса. Тушите все вместе еще 5-7 мин, пока морковь станет совсем мягкой. Выньте розмарин, посолите и поперчите смесь. Переблендерите все до однородной, кремовой текстуры. Паштет должен быть густым, но нежным — напоминать шелковый мусс. Снимите цедру с одного свежего апельсина (только верхний, оранжевый слой). Разогрейте небольшое количество масла гхи или сливочного масла и добавьте цедру. Прогревайте 1-2 мин, чтобы масло впитало аромат. Переложите паштет в баночку или форму. Сверху залейте апельсиновым маслом — оно застынет и образует ароматную, блестящую «крышечку». Дайте паштету полностью остыть и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Подача

Намажьте паштет на подсушенный багет или крекеры

Украсьте микрозеленью, зернами граната или свежим огурцом

Идеально сочетается с белым сухим или игристым вином

Советы

Если нет розмарина, можно добавить немного тимьяна или базилика

Паштет хранится в холодильнике до 5 дней

Можно замораживать небольшими порциями — вкус не теряется

Этот паштет — сочетание нежности, изысканности и пользы. Он удивит даже тех, кто не любит рыбу. Идеален как для романтического вечера, так и для пикника с бокалом прохладного вина. Попробуйте приготовить и убедитесь сами, что изысканные вещи не обязательно сложны в приготовлении.

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