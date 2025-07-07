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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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61
Время на прочтение
2 мин

Паштет из лосося: оригинальный рецепт

Нежный, как облачко, с утонченным ароматом розмарина и апельсиновой изюминкой — этот паштет станет звездой вашего стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Паштет из лосося

Паштет из лосося / © Credits

Его можно подать на праздничный бранч, как перекус к вину или на завтрак — на тосте с подрумяненным хлебом и микрозеленью. Готовится паштет легко, но у него тот же «вау-эффект», как в лучших гастрономических ресторанах. О его рецепте приготовления рассказала автор страницы Дегустаторка.

Паштет из лосося — это полезная и питательная альтернатива мясным вариантам. Он богат омега-3 жирными кислотами, белком, а также содержит витамин D и антиоксиданты. Сочетание нежного рыбного филе, овощей, сливок и ароматного масла с апельсиновой цедрой делает его фантастической закуской.

Ингредиенты

Лосось (подойдут как филе, так и обрезки или животики)
500 г
Лук репчатый
1 шт.
Морковь
1 шт.
Сливки
120 мл
Сливочное масло
40 г
Розмарин
2-3 веточки
Апельсин
1 шт
Соль
Перец
Масло гхи (или сливочное)

Приготовление

  1. Нарежьте лук мелким кубиком.

  2. Морковь очистите и нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кусочками.

  3. Обжарьте лук на сливочном масле до прозрачности, затем добавьте морковь и тушите вместе до мягкости (примерно 7-8 мин).

  4. Добавьте к овощам лосось, если используете обрезки — убедитесь, что у них нет костей.

  5. Жарьте вместе примерно 5 мин на среднем огне, пока рыба не изменит цвет.

  6. Влейте сливки и добавьте веточки розмарина. Добавьте еще кусочек масла для более глубокого вкуса.

  7. Тушите все вместе еще 5-7 мин, пока морковь станет совсем мягкой.

  8. Выньте розмарин, посолите и поперчите смесь.

  9. Переблендерите все до однородной, кремовой текстуры. Паштет должен быть густым, но нежным — напоминать шелковый мусс.

  10. Снимите цедру с одного свежего апельсина (только верхний, оранжевый слой).

  11. Разогрейте небольшое количество масла гхи или сливочного масла и добавьте цедру. Прогревайте 1-2 мин, чтобы масло впитало аромат.

  12. Переложите паштет в баночку или форму.

  13. Сверху залейте апельсиновым маслом — оно застынет и образует ароматную, блестящую «крышечку».

  14. Дайте паштету полностью остыть и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Подача

  • Намажьте паштет на подсушенный багет или крекеры

  • Украсьте микрозеленью, зернами граната или свежим огурцом

  • Идеально сочетается с белым сухим или игристым вином

Советы

  • Если нет розмарина, можно добавить немного тимьяна или базилика

  • Паштет хранится в холодильнике до 5 дней

  • Можно замораживать небольшими порциями — вкус не теряется

Этот паштет — сочетание нежности, изысканности и пользы. Он удивит даже тех, кто не любит рыбу. Идеален как для романтического вечера, так и для пикника с бокалом прохладного вина. Попробуйте приготовить и убедитесь сами, что изысканные вещи не обязательно сложны в приготовлении.

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