Паштет із лосося: оригінальний рецепт

Паштет із лосося / © Credits

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Його можна подати на святковий бранч, як перекус до вина чи на сніданок — на тості з підрум’яненим хлібом і мікрозеленню. Готується паштет легко, але має той самий «вау-ефект», як у найкращих гастрономічних ресторанах. Про його рецепт приготування розповіла авторка сторінки Дегустаторка.

Паштет з лосося — це корисна та поживна альтернатива м’ясним варіантам. Він багатий на омега-3 жирні кислоти, білок, а також містить вітамін D та антиоксиданти. Поєднання ніжного рибного філе, овочів, вершків і ароматного масла з апельсиновою цедрою робить його фантастичною закускою.

Інгредієнти Лосось (підійдуть як філе, так і обрізки чи животики) 500 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Вершки 120 мл Вершкове масло 40 г Розмарин 2–3 гілочки Апельсин 1 шт Сіль Перець Масло гхі (або вершкове)

Приготування

Наріжте цибулю дрібним кубиком. Моркву очистьте та наріжте тонкими півкільцями чи дрібними шматочками. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до прозорості, потім додайте моркву та тушкуйте разом до м’якості (приблизно 7–8 хв). Додайте до овочів лосось. Якщо використовуєте обрізки — переконайтесь, що у них немає кісток. Смажте разом приблизно 5 хв на середньому вогні, поки риба не змінить колір. Влийте вершки та додайте гілочки розмарину. Додайте ще шматочок масла для глибшого смаку. Тушкуйте все разом ще 5–7 хв, поки морква стане зовсім м’якою. Вийміть розмарин, посоліть і поперчіть суміш. Зблендеруйте все до однорідної, кремової текстури. Паштет має бути густим, але ніжним — нагадувати шовковий мус. Зніміть цедру з одного свіжого апельсина (тільки верхній, помаранчевий шар). Розігрійте невелику кількість масла гхі чи вершкового масла та додайте цедру. Прогрівайте 1–2 хв, щоб масло увібрало аромат. Перекладіть паштет у баночку чи форму. Зверху залийте апельсиновим маслом — воно застигне та утворить ароматну, блискучу «кришечку». Дайте паштету повністю охолонути та поставте у холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч.

Подача

Намастіть паштет на підсушений багет або крекери

Прикрасьте мікрозеленню, зернами граната чи свіжим огірком

Ідеально поєднується з білим сухим або ігристим вином

Поради

Якщо немає розмарину, можна додати трохи чебрецю чи базиліку

Паштет зберігається у холодильнику до 5 днів

Можна заморожувати невеликими порціями — смак не втрачається

Цей паштет — поєднання ніжності, вишуканості та користі. Він здивує навіть тих, хто не любить рибу. Ідеальний як для романтичного вечора, так і для пікніка з келихом прохолодного вина. Спробуйте приготувати та переконайтеся самі, що вишукані речі не обов’язково складні у приготуванні.

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