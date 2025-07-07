Чи можна годувати котів і собак лише сухим кормом: що кажуть ветеринари

Чи можна годувати тварин лише сухим кормом

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Сухий корм давно став популярним варіантом харчування для домашніх улюбленців, зокрема для котів і собак. Його обирають за зручність, доступність та довгий термін зберігання. Водночас, дедалі частіше лунають застереження щодо потенційних ризиків виключно сухого раціону, особливо для котів. Що з цього приводу кажуть ветеринари, наукові дослідження, зібрали в матеріалі.

Сухий корм: чому його обирають

Головна перевага сухого корму — практичність. Він не потребує холодильника, може залишатися у мисці впродовж усього дня без ризику зіпсування, а також є більш економічним у порівнянні з вологим кормом. Крім того, якісний сухий корм, який відповідає стандартам AAFCO (Американської асоціації контролю кормів), забезпечує повний набір поживних речовин, необхідних для здорового функціонування організму тварини.

Мінуси сухого корму

Нестача вологи

Найбільша проблема сухого корму — дуже низький вміст вологи, у середньому лише 6–10%. На відміну від собак, коти в природі отримують більшість води саме з їжею, а не з питної миски. У дикій природі їхня здобич складається приблизно на 70–80% з води. Коли тварина тривалий час споживає лише сухий корм, виникає ризик хронічного зневоднення, що негативно впливає на роботу нирок і сечовидільної системи. За даними Американської ветеринарної медичної асоціації, це може призводити до утворення каменів у сечовому міхурі та інших урологічних проблем.

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Саме тому вологий корм рекомендують тваринам із хронічними захворюваннями нирок, літнім тваринам, а також тим, хто схильний до утворення кристалів у сечі.

Надлишок вуглеводів і ризик діабету

Ще однією проблемою сухого корму є високий вміст вуглеводів. Більшість сухих кормів містять кукурудзу, пшеницю, рис або картоплю, що використовуються як джерело енергії та формоутворюючий компонент. Для собак, які здатні засвоювати як м’ясо, так і рослинну їжу, високий вміст вуглеводів у кормі зазвичай не є серйозною проблемою. Натомість коти повністю залежать від м’яса, адже їхній організм потребує великої кількості білків і жирів, які містяться лише в продуктах тваринного походження.

Як пише Veterinary Practice News, високовуглеводна дієта може сприяти розвитку цукрового діабету у котів. Дослідження показують, що понад 70% котів із діабетом 2-го типу можуть досягти ремісії після переходу на вологий корм із високим вмістом білка та низьким вмістом вуглеводів.

Термічна обробка, AGEs і окислені жири

Сухий корм виробляється методом екструзії — під час цього процесу інгредієнти обробляються під високим тиском і температурою. Це призводить до руйнування частини поживних речовин, зокрема вітамінів, ферментів і корисних жирів. Щоб компенсувати ці втрати, виробники додають синтетичні добавки, але їхня засвоюваність може бути нижчою.

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Також у процесі термічної обробки утворюються шкідливі сполуки — зокрема кінцеві продукти глікації (AGEs), вони можуть спричини хронічні запалення та старіння клітин. Як зазначає BSM Partners, високі рівні AGEs зафіксовано у сечі тварин, які харчуються виключно сухим кормом.

Окремо варто згадати і про згірклі жири — після відкриття упаковки жири починають окислюватися, що погіршує смак, викликає шлункові проблеми та може бути небезпечним для здоров’я. Щоб уникнути цього, корм слід зберігати у герметичному контейнері, не тримати відкриту упаковку більше ніж місяць і не залишати їжу у мисці довше, ніж на кілька годин у спеку.

Чи дійсно сухий корм очищає зуби

Існує думка, що жування твердих гранул допомагає очищати зуби від нальоту. Попри поширену думку, що сухий корм допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини, ветеринари не рекомендують покладатися лише на нього. Більшість сухих кормів містять крохмаль, який може залишатися на зубах і сприяти утворенню зубного нальоту. Ветеринари підкреслює, що найефективніший спосіб профілактики — регулярне чищення зубів щіткою і використання спеціальних стоматологічних кормів із затвердженням VOHC.

Чи можна годувати котів і собак лише сухим кормом

Годувати кота чи собаку виключно сухим кормом технічно можливо — за умови, що корм відповідає стандартам якості та підбирається з урахуванням віку, стану здоров’я та активності тварини. Але з огляду на ризики, пов’язані з дегідратацією, надлишком вуглеводів та утворенням шкідливих сполук під час обробки, оптимальним варіантом вважається комбіноване харчування.

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Більшість ветеринарів та експертів з харчування домашніх тварин схиляються до комбінованого підходу — поєднання сухого і вологого корму. Це дозволяє зберегти зручність сухого корму, але водночас забезпечити належний рівень зволоження організму. Змішаний тип годівлі також дозволяє урізноманітнити раціон, стимулює апетит, особливо у вибагливих тварин, і сприяє зниженню калорійності раціону, якщо улюбленець має схильність до набору ваги.

Перед будь-якими змінами раціону тварини важливо проконсультуватися з ветеринаром, адже лише фахівець може визначити, що саме буде найкращим для вашого улюбленця.