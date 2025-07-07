Можно ли кормить кошек и собак только сухим кормом: что говорят ветеринары

Можно кормить животных только сухим кормом

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Сухой корм давно стал популярным вариантом питания для домашних питомцев, в частности для кошек и собак. Его выбирают за удобство, доступность и длительный срок хранения. В то же время все чаще раздаются оговорки относительно потенциальных рисков исключительно сухого рациона, особенно для кошек. Что по этому поводу говорят ветеринары, научные исследования собрали в материале.

Сухой корм: почему его выбирают

Главное преимущество сухого корма — практичность. Он не нуждается в холодильнике, может оставаться в миске на протяжении всего дня без риска испорчения, а также более экономичен по сравнению с влажным кормом. Кроме того, качественный сухой корм, отвечающий стандартам AAFCO (Американской ассоциации по контролю кормов), обеспечивает полный набор питательных веществ, необходимых для здорового функционирования организма животного.

Минусы сухого корма

Нехватка влаги

Самая большая проблема сухого корма — очень низкое содержание влаги, в среднем всего 6–10%. В отличие от собак, коты в природе получают большинство воды именно с едой, а не из питьевой лоханки. В дикой природе их добыча составляет примерно на 70–80% из воды. Когда животное длительно потребляет только сухой корм, возникает риск хронического обезвоживания, что негативно влияет на работу почек и мочевыделительной системы. По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, это может приводить к образованию камней в мочевом пузыре и другим урологическим проблемам.

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Именно поэтому влажный корм рекомендуют животным с хроническими заболеваниями почек, пожилым животным, а также склонным к образованию кристаллов в моче.

Избыток углеводов и риск диабета

Еще одной проблемой сухого корма является высочайшее содержание углеводов. требует большого количества белков и жиров, содержащихся только в продуктах животного происхождения.

Как пишет Veterinary Practice News, высокоуглеводная диета может способствовать развитию сахарного диабета у кошек. Исследования показывают, что более 70% кошек с диабетом 2-го типа могут достигнуть ремиссии после перехода на влажный корм с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.

Термическая обработка, AGEs и окисленные жиры

Сухой корм производится методом экструзии — во время этого процесса ингредиенты обрабатываются под высоким давлением и температурой. Это приводит к разрушению части питательных веществ, в частности, витаминов, ферментов и полезных жиров. Чтобы компенсировать эти потери, производители добавляют синтетические добавки, но их усвояемость может быть ниже.

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Также в процессе термической обработки образуются вредные соединения — в частности, конечные продукты гликации (AGEs), они могут вызвать хронические воспаления и старение клеток. Как отмечает BSM Partners, высокие уровни AGEs зафиксированы в моче животных, питающихся исключительно сухим кормом.

Отдельно стоит упомянуть и о сгоревших жирах — после открытия упаковки жиры начинают окисляться, что ухудшает вкус, вызывает желудочные проблемы и может быть опасным для здоровья.

Действительно ли сухой корм очищает зубы

Есть мнение, что жевание твердых гранул помогает очищать зубы от налета. Несмотря на распространенное мнение, что сухой корм помогает поддерживать гигиену полости рта, ветеринары не рекомендуют полагаться только на него. Большинство сухих кормов содержит крахмал, который может оставаться на зубах и способствовать образованию зубного налета. Ветеринары подчеркивают, что наиболее эффективным способом профилактики является регулярная чистка зубов щеткой и использование специальных стоматологических кормов с утверждением VOHC.

Можно ли кормить кошек и собак только сухим кормом

Кормить кота или собаку исключительно сухим кормом технически возможно при условии, что корм соответствует стандартам качества и подбирается с учетом возраста, состояния здоровья и активности животного. Но ввиду рисков, связанных с дегидратацией, избытком углеводов и образованием вредных соединений во время обработки, оптимальным вариантом считается комбинированное питание.

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Большинство ветеринаров и экспертов по питанию домашних животных склоняются к комбинированному подходу — сочетанию сухого и влажного корма. Это позволяет сохранить удобство сухого корма, но одновременно обеспечить надлежащий уровень увлажнения организма. Смешанный тип кормления также позволяет разнообразить рацион, стимулирует аппетит, особенно у требовательных животных, и способствует снижению калорийности рациона, если любимец имеет склонность к набору веса.

Перед любыми изменениями рациона животного важно проконсультироваться с ветеринаром, ведь только специалист может определить, что будет лучшим для вашего любимца.