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Вражеские БпЛА атаковали Чугуев: есть разрушения и раненые
Российские захватчики атаковали Чугуевскую общину в Харьковской области ударными беспилотниками.
Российские захватчики в ночь на 11 июля атаковали Чугуевскую общину ударными беспилотниками, в результате чего три человека получили ранения.
Об этом сообщила глава города Чугуев Галина Минаева.
Она заявила, что в центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг.
«Также получила значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы. Есть три пострадавших, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Кроме того, Минаева заявила, что в одном из микрорайонов города также произошли попадания БПЛА, есть повреждения частных домовладений. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине в ночь на 11 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в Николаеве в ночь на 11 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.