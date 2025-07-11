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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Вражеские БпЛА атаковали Чугуев: есть разрушения и раненые

Российские захватчики атаковали Чугуевскую общину в Харьковской области ударными беспилотниками.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БпЛА атаковали Чугуев

БпЛА атаковали Чугуев / © reuters.com

Российские захватчики в ночь на 11 июля атаковали Чугуевскую общину ударными беспилотниками, в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщила глава города Чугуев Галина Минаева.

Она заявила, что в центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг.

«Также получила значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы. Есть три пострадавших, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минаева заявила, что в одном из микрорайонов города также произошли попадания БПЛА, есть повреждения частных домовладений. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в ночь на 11 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в Николаеве в ночь на 11 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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