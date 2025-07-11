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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворожі БпЛА атакували Чугуєв: є руйнування та поранені

Російські загарбники атакували Чугуївську громаду на Харківщині ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА атакували Чугуїв

БпЛА атакували Чугуїв / © reuters.com

Російські загарбники в ніч проти 11 липня атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками, в результаті чого троє людей отримали поранення.

Про це повідомила очільниця міста Чугуїв Галина Мінаєва.

Вона заявила, що в центральній частині міста зруйновано 2 приватних домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо.

«Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Маємо трьох постраждалих, яким надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Мінаєва заявила, що в одному з мікрорайонів міста також відбулися влучання БпЛА, є пошкодження приватних домоволодінь. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у Миколаєві в ніч проти 11 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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