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Ворожі БпЛА атакували Чугуєв: є руйнування та поранені
Російські загарбники атакували Чугуївську громаду на Харківщині ударними безпілотниками.
Російські загарбники в ніч проти 11 липня атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками, в результаті чого троє людей отримали поранення.
Про це повідомила очільниця міста Чугуїв Галина Мінаєва.
Вона заявила, що в центральній частині міста зруйновано 2 приватних домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо.
«Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Маємо трьох постраждалих, яким надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Мінаєва заявила, що в одному з мікрорайонів міста також відбулися влучання БпЛА, є пошкодження приватних домоволодінь. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що у Миколаєві в ніч проти 11 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.