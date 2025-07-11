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Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.
Група ударних БпЛА — на Харківщині в районі Люботина.
Декілька груп ударних БпЛА — через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.