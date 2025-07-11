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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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118
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1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.

  • Група ударних БпЛА — на Харківщині в районі Люботина.

  • Декілька груп ударних БпЛА — через Херсонщину курсом на Миколаївщину.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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