Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.

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Група ударних БпЛА — на Харківщині в районі Люботина.

Декілька груп ударних БпЛА — через Херсонщину курсом на Миколаївщину.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.