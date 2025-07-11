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Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 11 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.
Группа ударных БпЛА — на Харьковщине в районе Люботина.
Несколько групп ударных БпЛА через Херсонщину курсом на Николаевщину.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.