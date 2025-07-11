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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 11 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.

  • Группа ударных БпЛА — на Харьковщине в районе Люботина.

  • Несколько групп ударных БпЛА через Херсонщину курсом на Николаевщину.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.

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