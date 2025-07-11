- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
У Миколаєві вночі пролунали вибухи
За попередніми даними, атака була спрямована по аеродрому поблизу населеного пункту Баловне.
У Миколаєві в ніч проти 11 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Чутно вибухи у Миколаєві» — йдеться у повідомленні очільника міста.
Перед вибухами у Повітряних силах повідомили, що в сторону міста пріють ворожі ударні безпілотники.
В свою чергу моніторингові канали повідомили, що ворог завдає по недіючому аеродрому біля населеного пункту Баловне.
Пізніше Сєнкевич повідомив про повторні вибухи у Миколаєві заявив, що дрони продовжують атакувати місто.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що на Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.