У Миколаєві вночі пролунали вибухи

Робота ППО / © Associated Press

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У Миколаєві в ніч проти 11 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Чутно вибухи у Миколаєві» — йдеться у повідомленні очільника міста.

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Перед вибухами у Повітряних силах повідомили, що в сторону міста пріють ворожі ударні безпілотники.

В свою чергу моніторингові канали повідомили, що ворог завдає по недіючому аеродрому біля населеного пункту Баловне.

Пізніше Сєнкевич повідомив про повторні вибухи у Миколаєві заявив, що дрони продовжують атакувати місто.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що на Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.