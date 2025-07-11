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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Миколаєві вночі пролунали вибухи

За попередніми даними, атака була спрямована по аеродрому поблизу населеного пункту Баловне.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота ППО

Робота ППО / © Associated Press

У Миколаєві в ніч проти 11 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Чутно вибухи у Миколаєві» — йдеться у повідомленні очільника міста.

Перед вибухами у Повітряних силах повідомили, що в сторону міста пріють ворожі ударні безпілотники.

В свою чергу моніторингові канали повідомили, що ворог завдає по недіючому аеродрому біля населеного пункту Баловне.

Пізніше Сєнкевич повідомив про повторні вибухи у Миколаєві заявив, що дрони продовжують атакувати місто.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що на Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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