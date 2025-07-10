ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1091
Час на прочитання
1 хв

У Чернівецькій області сталися вибухи: подробиці від влади

Військові попереджали про загрозу безпілотників для Буковини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Вдень 10 липня у Чернівецькій області пролунали вибухи. На Буковині від 14:34 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали і місцева влада.

Зауважимо, що Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для Чернівецької області. Зокрема, курсом на обласний центр. Порушення повітряного простору Буковини ворожим обʼєктом підтвердив і очільник ОВА Руслан Запаранюк.

“Чернівці - в укриття! Працює ППО”, - наголосив керівник обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила дронами і різними типами ракет. Загалом - це 415 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 178 цілей. Основний напрямок удару була столиця - Київ. Загинуло дві людини. Зокрема, 22-річна поліцейська.

Удар РФ по Києву був дуже потужний. У восьми районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. Сильно дісталося Шевченківському район. Там пошкоджено житлові багатоповерхівки та офісні будівлі. Пожежі спалахнули на дахах, балконах та техповерхах. Також повідомляється про постраждалих.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie