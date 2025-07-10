У Чернівецькій області сталися вибухи: подробиці від влади

Вибух. / © Associated Press

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Вдень 10 липня у Чернівецькій області пролунали вибухи. На Буковині від 14:34 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали і місцева влада.

Зауважимо, що Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для Чернівецької області. Зокрема, курсом на обласний центр. Порушення повітряного простору Буковини ворожим обʼєктом підтвердив і очільник ОВА Руслан Запаранюк.

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“Чернівці - в укриття! Працює ППО”, - наголосив керівник обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила дронами і різними типами ракет. Загалом - це 415 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 178 цілей. Основний напрямок удару була столиця - Київ. Загинуло дві людини. Зокрема, 22-річна поліцейська.

Удар РФ по Києву був дуже потужний. У восьми районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. Сильно дісталося Шевченківському район. Там пошкоджено житлові багатоповерхівки та офісні будівлі. Пожежі спалахнули на дахах, балконах та техповерхах. Також повідомляється про постраждалих.

Дата публікації 12:18, 10.07.25 Кількість переглядів 19 Вцілілі кияни не стримують емоцій після пекельної ночі вибухів!