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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Николаеве ночью раздались взрывы

По предварительным данным, атака была направлена по аэродрому вблизи населенного пункта Баловно.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа ПВО

Работа ПВО / © Associated Press

В Николаеве в ночь на 11 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Слышны взрывы в Николаеве» — говорится в сообщении главы города.

Перед взрывами в Воздушных силах сообщили, что в сторону города принимают вражеские ударные беспилотники.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что враг наносит по недействующему аэродрому возле населенного пункта Баловно.

Позже Сенкевич сообщил о повторных взрывах в Николаеве заявил, что дроны продолжают атаковать город.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что на Харьковщине в ночь на 11 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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