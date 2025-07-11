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В Николаеве ночью раздались взрывы
По предварительным данным, атака была направлена по аэродрому вблизи населенного пункта Баловно.
В Николаеве в ночь на 11 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
«Слышны взрывы в Николаеве» — говорится в сообщении главы города.
Перед взрывами в Воздушных силах сообщили, что в сторону города принимают вражеские ударные беспилотники.
В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что враг наносит по недействующему аэродрому возле населенного пункта Баловно.
Позже Сенкевич сообщил о повторных взрывах в Николаеве заявил, что дроны продолжают атаковать город.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что на Харьковщине в ночь на 11 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.