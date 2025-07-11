На Харьковщине ночью раздались взрывы

Убиухи прозвучали на Харьковщине / © Associated Press

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На Харьковщине в ночь на 11 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«Около десятка взрывов прогремели в Чугуевской общине», — говорится в сообщении.

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Перед этим в воздушных силах сообщили, что регион атакуют вражеские ударные беспилотники.

Мониторинговые каналы сообщили, что всего в регионе было зафиксировано до 5 БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.

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