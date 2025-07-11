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На Харьковщине ночью раздались взрывы
Регион атаковали вражеские беспилотники.
На Харьковщине в ночь на 11 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«Около десятка взрывов прогремели в Чугуевской общине», — говорится в сообщении.
Перед этим в воздушных силах сообщили, что регион атакуют вражеские ударные беспилотники.
Мониторинговые каналы сообщили, что всего в регионе было зафиксировано до 5 БПЛА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.