На Харківщині вночі пролунали вибухи

Вбиухи пролунали на Харківщині / © Associated Press

Реклама

На Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«Близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Перед цим у Повітряних силах повідомили, що регіон атакують ворожі ударні безпілотники.

Моніторингові канали повідомили, що всього у регіоні було зафіксовано до 5 БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

Реклама