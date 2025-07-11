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- Війна
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На Харківщині вночі пролунали вибухи
Регіон атакували ворожі безпілотники.
На Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«Близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді», — йдеться у повідомленні.
Перед цим у Повітряних силах повідомили, що регіон атакують ворожі ударні безпілотники.
Моніторингові канали повідомили, що всього у регіоні було зафіксовано до 5 БпЛА.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.