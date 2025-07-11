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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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21
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1 хв

На Харківщині вночі пролунали вибухи

Регіон атакували ворожі безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вбиухи пролунали на Харківщині

Вбиухи пролунали на Харківщині / © Associated Press

На Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«Близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді», — йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомили, що регіон атакують ворожі ударні безпілотники.

Моніторингові канали повідомили, що всього у регіоні було зафіксовано до 5 БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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