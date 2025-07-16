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Тревоги в Киеве: стало известно, ходит ли представитель Трампа Кит Келлог в укрытие
В Украине с официальным визитом находится представитель Трампа Кит Келлог.
Представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог, который в эти дни находится в Украине, ответственно относится к каждому сигналу воздушной тревоги.
Как рассказали ТСН.ua источники в Силах обороны Украины, представитель Дональда Трампа каждый раз идет в укрытие.
«Такой алгоритм прописан в протоколе безопасности, представитель американского президента его придерживается», — сообщили ТСН.ua военнослужащие.
Отметим, например, вчера в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды, в том числе и во время рабочего дня. Дважды тревога была связана с угрозой пусков «Кинжалов» со стороны России.
Напомним, представитель Трампа Кит Келлог прибыл в Украину14 июля.
Также Киеве состоялся брифинг с участием руководства сектора безопасности и обороны Украины для делегации США во главе со специальным представителем президента по вопросам Украины Китом Келлогом