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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Тревоги в Киеве: стало известно, ходит ли представитель Трампа Кит Келлог в укрытие

В Украине с официальным визитом находится представитель Трампа Кит Келлог.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Кит Келлог

Кит Келлог / © Associated Press

Представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог, который в эти дни находится в Украине, ответственно относится к каждому сигналу воздушной тревоги.

Как рассказали ТСН.ua источники в Силах обороны Украины, представитель Дональда Трампа каждый раз идет в укрытие.

«Такой алгоритм прописан в протоколе безопасности, представитель американского президента его придерживается», — сообщили ТСН.ua военнослужащие.

Отметим, например, вчера в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды, в том числе и во время рабочего дня. Дважды тревога была связана с угрозой пусков «Кинжалов» со стороны России.

Напомним, представитель Трампа Кит Келлог прибыл в Украину14 июля.

Также Киеве состоялся брифинг с участием руководства сектора безопасности и обороны Украины для делегации США во главе со специальным представителем президента по вопросам Украины Китом Келлогом

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