Вночі у Рівненській області сталися вибухи: що відомо

Вибух / © Associated Press

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Вночі проти 19 липня у Рівненській області сталися вибухи. У регіоні було знищено кілька повітряних цілей росіян.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

“Ще одна тривожна ніч для Рівненщини. Під час чергової атаки наші сили ППО знешкодили кілька повітряних цілей ворога”, - поінформував чиновник.

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За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Нагадаємо, армія РФ здійснила черговий масований нічний удар по Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни застосували 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних. У багатьох містах є “прильоти”. В Одесі одна людина загинула.

Окрім того, вночі сусідня Польща підняла авіацію через удари Російської Федерації по Україні. У стан вищої готовності були приведені наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Крім того, у повітря піднялися польські винищувачі.

Дата публікації 11:17, 19.07.25 Кількість переглядів 7 Пекло у Шостці: РФ масовано б’є по місту, лунають сильні вибухи