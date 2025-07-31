Астрологический прогноз на 31 июля

Птица Феникс / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в поездки и путешествия, а также начинать ремонт любой степени сложности.

Символ дня: Птица Феникс.

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Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: хризолит, красный гранит.

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За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, в этот день, могут оказаться очень опасными, поэтому нельзя их недооценивать.

Питание дня: необходимо следить за свежестью продуктов, лучше всего сосредоточиться н зелени, овощах и фруктах.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: от работы на земле лучше отказаться – желаемого результата она не даст.

Магия и мистика дня: можно гадать на любые темы.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, поэтому не стоит относиться к ним легкомысленно.

Табу дня: под запретом – сидячий образ жизни.

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Цитата дня: «Не печалься о том, что осталось позади. Н:е суди настоящее мерками будущего. Не полагайся на время, которое ушло, и не строй иллюзий о том, что еще не наступило. Главное – то, что происходит сейчас. Лови мгновение и находи в нем радость» (Лян Сычен).

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