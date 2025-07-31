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Астрологический прогноз на 31 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в поездки и путешествия, а также начинать ремонт любой степени сложности.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: хризолит, красный гранит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, в этот день, могут оказаться очень опасными, поэтому нельзя их недооценивать.
Питание дня: необходимо следить за свежестью продуктов, лучше всего сосредоточиться н зелени, овощах и фруктах.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: от работы на земле лучше отказаться – желаемого результата она не даст.
Магия и мистика дня: можно гадать на любые темы.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, поэтому не стоит относиться к ним легкомысленно.
Табу дня: под запретом – сидячий образ жизни.
Цитата дня: «Не печалься о том, что осталось позади. Н:е суди настоящее мерками будущего. Не полагайся на время, которое ушло, и не строй иллюзий о том, что еще не наступило. Главное – то, что происходит сейчас. Лови мгновение и находи в нем радость» (Лян Сычен).
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