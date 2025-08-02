Іноземне посвідчення водія без іспитів: де вже можна обміняти права

Посвідчення водія / © УНІАН

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Громадяни України за кордоном можуть обміняти українське посвідчення водія на іноземне без складання теоретичних і практичних іспитів. Таку можливість регулює міжнародні договори про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, які вже набули чинності.

Про це пише Головний сервісний центр МВС.

Де працює ініціатива

Як зазначається, відповідні міжнародні договори вже набрали чинності такими країнами:

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Іспанія (від 2010 року);

Італія – (від 2016 року);

ОАЕ (від 2021 року);

Туреччина та Литва (від 2023 року).

Так, українці, які виїхали до цих країн, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на відповідний документ іноземної держави, звернувшись до місцевих компетентних органів. Важливо, що для цього не потрібно складати теоретичні і практичні іспити.

Перелік категорій посвідчень водія, що підлягають обміну, визначений в кожному конкретному міжнародному договорі.

Додається, що перелік країн буде розширюватися.

Нагадаємо, в Україні водіям слід зупинятися о 9:00, щоб вшанувати пам’ять загиблих українців під час повномасштабної війни. Якщо кермувальник не зупинить своє авто на вимогу патрульних, йому загрожує штраф до 153 грн.

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Відомо, що проїзд на заборонний сигнал світлофора або відсутність реакції на жести регулювальника карається штрафом у розмірі 510 гривень.

«У разі ж відмови зупинитися на законну вимогу поліцейського, порушнику загрожує адміністративна відповідальність — штраф у 153 гривні або навіть позбавлення водійських прав строком від трьох місяців до пів року», — завершили у повідомленні.