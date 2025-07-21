Реформа іспитів дозволить уникнути упереджених оцінок / © Еxpress

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В Україні нещодавно були офіційно затверджені нові норми, які стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Зміни спрямовані на боротьбу з корупцією, посилення контролю якості підготовки водіїв і підвищення безпеки на дорогах.

Про це пише mauto.

Одним із головних елементів нововведень стала повна відеофіксація практичного іспиту. Всі автомобілі, на яких проводяться тести, будуть оснащені технічними засобами, що записуватимуть увесь процес. Цей крок має забезпечити об’єктивність іспитів, а також слугуватиме доказовою базою у випадку апеляцій — як з боку екзаменатора, так і кандидата.

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Для легкових автомобілів категорії «B» передбачено встановлення щонайменше чотирьох камер. Вони зніматимуть дорожню ситуацію з обох боків, а також фіксуватимуть дії водія: руки на кермі, ноги на педалях, обличчя кандидата й екзаменатора. Таким чином створюється повноцінна картина всього процесу.

Для вантажівок, автобусів і автівок із причепами (категорії «С», «D», «Е» тощо), кількість камер може бути меншою — від трьох. Ці пристрої можуть бути як вмонтовані стаціонарно, так і встановлені на тимчасових кріпленнях. Детальна схема розміщення зазначена в оновленому додатку до Інструкції №408.

Перескладання стане рідшим

Ще одна ключова зміна стосується проміжків між іспитами. Раніше кандидат, який провалив практичний тест, міг доволі швидко повторити спробу. Відтепер час до перескладання збільшено, що має мотивувати більш серйозно готуватися до повторного іспиту. Ідея полягає в тому, щоб майбутні водії не поспішали, а мали змогу пропрацювати помилки з інструктором і вдосконалити навички водіння.

Попри ускладнення умов, очікується, що нова система підвищить безпеку на дорогах. Камери не залишають простору для суб’єктивності чи упередженості, захищаючи кандидатів від несправедливої оцінки. А суворіші правила до перескладання дозволяють випустити на дороги лише тих водіїв, хто дійсно готовий відповідати за кермом.

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Нагадаємо, Кабмін зареєстрував законопроєкт, що скасує безстрокові посвідчення водія, видані до 2011 року.

Раніше ми писали про те, що де за кордоном не визнають українське водійське посвідчення.