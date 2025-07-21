Лохина: скільки коштує в Україні та чи здешевшає популярний продукт

Лохина / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В Україні починається сезон лохини. Її почали активно вирощувати 10 років тому.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «ТСН.Тижня» Ірини Коваленко.

Як лохину вирощують на Волині

На Волині закладено 200 гектарів лохини. Це — одне із найбільших полів цієї ягоди в Україні.

Реклама

Лохина — досить вибаглива культура, каже Сергій Маїло. Їй потрібно багато вологи і тепла водночас. Цьогоріч погода не надто сприяла доброму врожаю ягоди. Через пізні заморозки, фермери втратили частину урожаю.

В середньому тут збирають 400-500 тонн ягоди. Скільки вийде цього року ще не зрозуміло, але точно менше, ніж торік. Волинську лохину можна знайти і в супермаркетах України, і на прилавках Іспанії.

«Якщо експортна позиція — це 5-6 євро. Якщо Україна — мережа супермаркетів — 200-250 гривень за кілограм. Якщо порівняти з минулим роком, це на відсотків 30 дорожче, ніж торік. Тобто, ягоди менше, але ціна на її вища. Це для нас в даному році плюс», — каже заступник директора підприємства Сергій Маїло.

Лохина з Київщини

На Київщині теж вирощують лохину. Тут нею засіяно 5 гектарів поля. Підприємці з Київщини зосереджені на якості та крупності ягоди.

Реклама

Господар пан Анатолій посадив кілька сортів — від ранніх до пізніх, які даватимуть лохину ще й у вересні. Природа була прихильна до поля пана Анатолія. Мороз майже не зачепив ягоди. Той сподівається зібрати до 15 тонн. Навіть один сорт достигає нерівномірно на кущі. Тож для його збору треба пройтися по одній грядці до 3 разів мінімум.



Однак з кадрами — проблема.

«Всі хлопці, всі сільські хлопці, їх ти не бачиш. Залишаються дівчата, у дівчат — діти. У мене тут працює зараз три чи чотири багатодітні», — каже керівник підприємства Анатолій Соболєв.



Із війною очікувана окупність відтермінувалася. Утім Анатолій оптиміст — вірить, що все вдасться. Адже пережив найгірше на початку повномаштабки.



«На тому полі стояли, там в посадці хлопці ховалися і виставляли нашу артилерію, лупашили там тих орків. Я ж тоді таки заготовляв це поле. У мене на 300 тисяч згоріло все», — каже він.



Допомогла державна програма для садівників — так званий грант на сад. Свою ягоду фермер збуває в столичних магазинах. Беруть в нього по — 200 гривень кілограм. Це гуртова ціна. Ну а там вже націнки, податки, виходить до 330 гривень.

Скільки коштує лохина на ринку

На столичному ринку нас зустрічає чималий цінник на лохину — 280 гривень за кілограм. Далі — ціна спадає: 200 гривень, якщо брати від 6 кіло.

Фермер з Волині вважає що ціна на вітамінну ягоду поповзе вниз зовсім скоро.

Реклама

На експорт ціна вища на 20-25%, в Україні — гуртова ціна зараз удвічі більша, за торішню. Утім вона ще має знизитися, прогнозують в асоціації ягідництва. Це залежить, зокрема від погоди — чим спекотніше, тим швидше скидають ціну.

«Втрати врожаю є, але не тільки в Україні. Вони також є і в Польщі, і в Іспанії. І тому в цьому році значно вище ціна і на експорті, і на внутрішньому ринку», — каже директорка Асоціації ягідництва України Ірина Кухтіна.



Зміна клімату — чи не основна причина втрат врожаю. Але вихід є, кажуть фахівці.

«Сортів лохини багато. Вони розроблені на будь-який клімат. Вона вирощується від Австралії, Іспанії до Канади. Тут просто питання підбору сортів під поточні кліматичні умови певного регіону», — каже директорка Асоціації ягідництва України Ірина Кухтіна.

Лідери на світовому ринку лохини — Перу, Чилі, США та Канада. Але Україна поступово займає помітне місце — зі своєю якісною ягодою. І навіть у війну не зупиняється. Наразі з»являється багато малих підприємств, площею до 5 гектарів. І саме вони в майбутньому насичуватимуть нашу внутрішню потребу у лохині. А великі гравці — експортуватимуть лохину на світовий ринок.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 новини 21 липня. НАСЛІДКИ нічної атаки по Україні! Чи будуть нові ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ?