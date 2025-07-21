Голубика: сколько стоит в Украине и подешевеет ли популярный продукт

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В Украине начинается сезон голубики, которую начали активно выращивать 10 лет назад.

Об этом говорится в материале корреспондента «ТСН.Тижня» Ирины Коваленко.

Как голубику выращивают на Волыни

На Волыни заложено 200 гектаров голубики. Это — одно из крупнейших полей этой ягоды в Украине.

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Голубика — достаточно прихотливая культура, говорит Сергей Маило. Ей нужно много влаги и тепла одновременно. В этом году погода не слишком способствовала хорошему урожаю ягоды. Из-за поздних заморозков, фермеры потеряли часть урожая.

В среднем здесь собирают 400-500 тонн ягоды. Сколько получится в этом году еще не понятно, но точно меньше, чем в прошлом году. Волынскую голубику можно найти и в супермаркетах Украины, и на прилавках Испании.

«Если экспортная позиция — это 5-6 евро. Если Украина — сеть супермаркетов — 200-250 гривен за килограмм. Если сравнить с прошлым годом, это на процентов 30 дороже, чем в прошлом году. То есть, ягоды меньше, но цена на нее выше. Это для нас в данном году плюс», — говорит заместитель директора предприятия Сергей Маило.

Голубика с Киевщины

На Киевщине тоже выращивают голубику. Здесь ею засеяно 5 гектаров поля. Предприниматели с Киевщины сосредоточены на качестве и крупности ягоды.

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Хозяин господин Анатолий посадил несколько сортов — от ранних до поздних, которые будут давать голубику еще и в сентябре. Природа была благосклонна к полю господина Анатолия. Мороз почти не задел ягоды. Тот надеется собрать до 15 тонн. Даже один сорт созревает неравномерно на кусте. Поэтому для его сбора надо пройтись по одной грядке до 3 раз минимум.



Однако с кадрами — проблема.

«Все ребята, все сельские ребята, их ты не видишь. Остаются девушки, у девушек — дети. У меня здесь работает сейчас три или четыре многодетные», — говорит руководитель предприятия Анатолий Соболев.



С войной ожидаемая окупаемость отсрочилась. Впрочем, Анатолий оптимист — верит, что все удастся. Ведь пережил худшее в начале полномаштабки.



«На том поле стояли, там в посадке ребята прятались и выставляли нашу артиллерию, лупашили там тех орков. Я же тогда таки заготавливал это поле. У меня на 300 тысяч сгорело все», — говорит он.



Помогла государственная программа для садоводов — так называемый грант на сад. Свою ягоду фермер сбывает в столичных магазинах. Берут у него по — 200 гривен килограмм. Это оптовая цена. Ну а там уже наценки, налоги, получается до 330 гривен.

Сколько стоит голубика на рынке

На столичном рынке нас встречает немалый ценник на голубику — 280 гривен за килограмм. Далее — цена падает: 200 гривен, если брать от 6 кило.

Фермер с Волыни считает, что цена на витаминную ягоду поползет вниз совсем скоро.

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На экспорт цена выше на 20-25%, в Украине — оптовая цена сейчас вдвое больше, чем прошлогодняя. Впрочем она еще должна снизиться, прогнозируют в ассоциации ягодоводства. Это зависит, в частности от погоды — чем жарче, тем быстрее сбрасывают цену.

«Потери урожая есть, но не только в Украине. Они также есть и в Польше, и в Испании. И поэтому в этом году значительно выше цена и на экспорте, и на внутреннем рынке», — говорит директор Ассоциации ягодоводства Украины Ирина Кухтина.



Изменение климата — едва ли не основная причина потерь урожая. Но выход есть, говорят специалисты.

«Сортов голубики много, они разработаны на любой климат. Она выращивается от Австралии, Испании до Канады. Здесь просто вопрос подбора сортов под текущие климатические условия определенного региона», — говорит директор Ассоциации ягодоводства Украины Ирина Кухтина.

Лидеры на мировом рынке голубики — Перу, Чили, США и Канада. Но Украина постепенно занимает заметное место — со своей качественной ягодой. И даже в войну не останавливается. Сейчас появляется много малых предприятий, площадью до 5 гектаров. И именно они в будущем будут насыщать нашу внутреннюю потребность в голубике. А крупные игроки — экспортировать голубику на мировой рынок.

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