Чи потрібно змінювати старі водійські посвідчення: відповідь експерта

Водійське посвідчення нового зразка можна використовувати за кордоном на відміну від старих ламінованих документів.

Попри те, що водійські посвідчення старого зразка, видані до 2013 року, є чинними на території України, їх варто замінити на сучасні пластикові документи.

Про це розповів співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький в інтерв'ю на "Радіо Київ".

Експерт зауважив, що пластикові документи нового зразка мають кілька переваг:

відображаються в "Дії" (мають цифровий аналог);

можуть використовуватись за кордоном.

"Однозначно варто змінювати старі посвідчення, щоб уникнути проблем. Деякі країни вже зараз не визнають ламіновані документи, особливо якщо їх неможливо перевірити в електронних реєстрах", – наголосив він.

Остап Новицький додав, що заміна документа орієнтовно коштує 572 гривні, а обміняти документ можна лише за один день. Тож це дає зручну можливість оновити документи, навіть якщо ви терміново вирішили виїхати за кордон.

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На сайті Motor Media Review нагадали, що замінити старе посвідчення на новий пластиковий документ можна у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Для цього необхідно:

заздалегідь зареєструватись в системі е-запис;

звернутись у зручний за розташуванням сервісний центр МВС;

зібрати необхідні документи;

з'явитись до сервісного центру у призначений час і отримати нове посвідчення водія.

Якщо все зроблено чітко і вчасно, візит до сервісного центру триватиме не більше ніж пів години.

Нагадаємо, від 1 січня на водіїв чекають нові правила виїзду за кордон. Зокрема страховики самостійно визначатимуть вартість полісів "Зелена картка".

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