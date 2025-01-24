Чи потрібно змінювати старі водійські посвідчення: відповідь експерта

Водійське посвідчення нового зразка можна використовувати за кордоном на відміну від старих ламінованих документів.
Попри те, що водійські посвідчення старого зразка, видані до 2013 року, є чинними на території України, їх варто замінити на сучасні пластикові документи.
Про це розповів співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький в інтерв'ю на "Радіо Київ".
Експерт зауважив, що пластикові документи нового зразка мають кілька переваг:
- відображаються в "Дії" (мають цифровий аналог);
- можуть використовуватись за кордоном.
"Однозначно варто змінювати старі посвідчення, щоб уникнути проблем. Деякі країни вже зараз не визнають ламіновані документи, особливо якщо їх неможливо перевірити в електронних реєстрах", – наголосив він.
Остап Новицький додав, що заміна документа орієнтовно коштує 572 гривні, а обміняти документ можна лише за один день. Тож це дає зручну можливість оновити документи, навіть якщо ви терміново вирішили виїхати за кордон.
На сайті Motor Media Review нагадали, що замінити старе посвідчення на новий пластиковий документ можна у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації чи проживання.
Для цього необхідно:
- заздалегідь зареєструватись в системі е-запис;
- звернутись у зручний за розташуванням сервісний центр МВС;
- зібрати необхідні документи;
- з'явитись до сервісного центру у призначений час і отримати нове посвідчення водія.
Якщо все зроблено чітко і вчасно, візит до сервісного центру триватиме не більше ніж пів години.
Нагадаємо, від 1 січня на водіїв чекають нові правила виїзду за кордон. Зокрема страховики самостійно визначатимуть вартість полісів "Зелена картка".
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