Що зміниться для автомобілістів від 4 лютого: головні деталі

Для громадян запроваджують удосконалену систему онлайн-реєстрації послуг.
В Україні від 4 лютого 2025 року запровадять оновлену тестову онлайн-реєстрацію для всіх послуг. МВС використовує поетапний підхід, щоб забезпечити безперервне обслуговування громадян.
Про це пише Автотема.
"Продовжуємо працювати над удосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою запобігання зовнішньому сторонньому втручанню в систему", — розповіли у МВС.
У центрах, де відбувається тестування, запрацює нова система, тоді як в інших сервісних центрах тимчасово продовжить діяти попередня версія.
Реєстрація на послуги працюватиме так
- До 1 лютого запис здійснюється через попередню версію.
- Після 4 лютого — через нову систему е-запису.
Повідомляється, що тестування стартувало 14 січня у 52 сервісних центрах, а в Броварах система вже працює.
Нагадаємо, раніше ми писали про список вживаних автомобілів, які експерти не радять купувати.
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