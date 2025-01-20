Що зміниться для автомобілістів від 4 лютого: головні деталі

В Україні від 4 лютого 2025 року запровадять оновлену тестову онлайн-реєстрацію для всіх послуг. МВС використовує поетапний підхід, щоб забезпечити безперервне обслуговування громадян.

Про це пише Автотема.

"Продовжуємо працювати над удосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою запобігання зовнішньому сторонньому втручанню в систему", — розповіли у МВС.

У центрах, де відбувається тестування, запрацює нова система, тоді як в інших сервісних центрах тимчасово продовжить діяти попередня версія.

Реєстрація на послуги працюватиме так

До 1 лютого запис здійснюється через попередню версію.

Після 4 лютого — через нову систему е-запису.

Повідомляється, що тестування стартувало 14 січня у 52 сервісних центрах, а в Броварах система вже працює.

Нагадаємо, раніше ми писали про список вживаних автомобілів, які експерти не радять купувати.

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