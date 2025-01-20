Не виливайте: що приготувати вдома з молока, яке скисло

Різкий запах з пляшки з молоком означає, що його вже не варто додавати до кави чи каші. Але і викинути продукт шкода. Що робити з зіпсованим молоком?

Чи можна вживати молоко, яке скисло

Спочатку потрібно розібратися, що сталося з продуктом. В молоці міститься лактоза, яка є сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Чим більше часу рідина стоїть (особливо за теплої погоди), тим швидше мікроорганізми в ній розмножуються. І нові мешканці починають виділяти молочну кислоту, яка, накопичуючись, руйнує білок. Тому молоко скисає.

Досить схожий процес відбувається також під час приготування молочнокислих продуктів. Однак тут діють згідно з рецептом і використовують лише відібрані бактерії.

Тож, чи можна прокисле молоко використовувати для приготування різних страв? Якщо воно стоїть кислим не більше 3 днів, а рідина зберегла свою структуру, колір, на ній не видно нальоту, цвілі, значить, вона все ще підходить для готування. Йдеться, звичайно лише про натуральне або пастеризоване молоко, адже ультрапастеризований продукт може зіпсуватися лише в тому разі, коли бактерії потраплять ззовні.

Якщо ви не впевнені, чому саме молоко скисло, краще такий продукт не використовувати. За відсутності сумнівів, можна готувати різні смачні страви.

Млинці з прокислого молока: рецепт

Млинці з прокислого молока / Фото: Pexels

Мабуть, це найпростіший варіант, що робити з зіпсованим молоком. Млинці виходять тонкими, ажурними та мають легку кислинку у смаку. Якщо додати трішки більше цукру, ніж зазвичай, вийде чудовий десерт до чаю. На 15-18 середніх млинців потрібно взяти такі інгредієнти:

400 мл молока, яке скисло;

150 г пшеничного борошна;

2 яйця;

4 столові ложки олії;

50 мл води;

1 чайна ложка цукру;

0,5 чайної ложки солі;

сода на кінчику ножа.

Спосіб приготування:

За 1-2 години до приготування потрібно дістати всі продукти з холодильника. Вони повинні бути кімнатної температури, тоді тісто вийде однорідним і без грудочок. Просійте половину борошна у глибоку миску. Додайте сіль, цукор та воду. Все ретельно перемішайте. Підійгріте молоко, яке скисло, до 40 градусів, щоб з ним було простіше працювати. Рідина не повинна обпалювати пальці, а бути злегка теплою. Збийте яйця в однорідну масу, додайте тепле молоко і 2 столові ложки олії. З'єднайте з сухими інгредієнтами в глибокій мисці. Перемішайте до однорідної консистенції. Знову просійте половину борошна і ще раз перемішайте. Додайте води, якщо тісто вийшло занадто густим. Воно має бути схожим на густі вершки. Розпечіть сковорідку і смажте на ній млинці до золотистого кольору з двох сторін.

Оладки з молока, яке скисло

Оладки на кислому молоці / Фото: Pexels

Щоб уникнути появи грудочок у тісті, потрібно додавати прокисле молоко невеликими частинами і ретельно замішувати масу.

Ось які інгредієнти вам знадобляться:

400 мл молока, яке скисло;

350 г пшеничного борошна;

2 яйця;

2 столові ложки цукру;

1 чайна ложка розпушувача;

0,5 чайної ложки солі.

Спосіб приготування:

Яйця потрібно змішати з цукром і сіллю, а потім збити до однорідності. Пишної піни в цьому рецепті не потрібно. Молоко нагрійте до 40 градусів, додайте 300 мл до яєчної суміші та добре перемішайте. Додайте просіяне борошно і ще раз перемішайте. Влийте молоко, яке залишилося, ще раз добре вимішайте. Дуже важливо, щоб не залишилося жодної грудочки. Тісто повинно нагадувати сметану. Якщо маса густа можна додати води, якщо рідка — ще борошна. Додайте розпушувач, акуратно перемішайте, щоб всередині збереглися бульбашки повітря. Залиште на 10-15 хвилин. За цей час можна нагріти сковорідку. Смажте з обох сторін до золотистості.

Несолодкий заливний пиріг зі скислого молока

Заливний пиріг на скислому молоці / Фото: Pexels

Випічка з молока, яке вже скисло, виходить м'якою та повітряною.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

500 мл молока, яке скисло;

260 г пшеничного борошна;

2 яйця;

половина пучка кропу;

1 чайна ложка соди;

0,5 чайної ложки солі;

2 курячі грудинки;

150 г твердого сиру;

1 цибулина;

1 морквина;

2 столові ложки води.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо подрібніть, наріжте цибулю дрібно, а моркву натріть на тертці. Розігрійте у сковороді олію, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте м'ясо і томіть, поки грудка не змінить свій колір. Додайте моркву та воду, тушкуйте до м'якості. Начинка готова. В глибоку миску просійте борошно, додайте соду і сіль. Вбийте яйця і добре перемішайте. Додайте до борошна з яйцями тепле молоко, яке скисло, ще раз перемішайте. Додайте нашаткований кріп. Тісто повинне нагадувати густу сметану. Змастіть олією форму для випічки, влийте тонкий шар тіста, викладіть начинку, посипте натертим твердим сиром, залийте залишками тіста. Верхівку також можна прикрасити сиром. Випікайте в розігрітій духовці (180 градусів) 40 хвилин.

Солодкий кекс на кислому молоці

Кекс на кислому молоці / Фото: Pexels

Спробуйте приготувати такий смачний кекс на кислому молоці, який стане чудовим десертом до чаю. До випічка можна додати горіхи, цукати, сухофрукти, ягоди чи фрукти, щоб зробити її ще смачнішою. А можна тісто розділити на дві частини, одну змішати з какао і приготувати двокольоровий десерт.

Що вам знадобиться:

250 мл молока, яка скисло;

300 г пшеничного борошна;

200 г цукру;

150 г вершкового масла;

3 яйця;

1 чайна ложка солі;

1 чайна ложка розпушувача;

0,5 чайної ложки солі.

Спосіб приготування:

Збийте м'яке вершкове масло з цукром. Введіть по одному яйця, перемішуючи щоразу до однорідності. З'єднайте у глибокій мисці просіяне борошно, сіль, розпушувач і соду. В три етапи додайте до олії з яйцями сухі інгредієнти і молоко, яке скисло. Ретельно перемішайте. Перекладіть тісто у змащену форму. Випікайте за температури 180 градусів у розігрітій духовці близько 50 хвилин.

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