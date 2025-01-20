Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оренда квартир в Україні: як змінились ціни за останні пів року

Оренда квартир в Україні: як змінились ціни за останні пів року

Винайняти житло стало дорожче у деяких містах / Фото: pixabay.com

Стало відомо, де в Україні найдорожча оренда житла.

Орендна платня однокімнатних квартир в Україні змінилась. У деяких містах вона здорожчала, а в інших - здешевшала. 

Про це з посиланням на аналітиків пише Оboz.ua.

За останні шість місяців найбільше зросли ціни в Івано-Франківську – на 16%, до середніх 14 000 грн. 

Загалом за півроку ціни на оренду однокімнатних квартир зросли у діапазоні 1-16%. Крім Івано-Франківська, винаймати такі квартири стало дорожче: 

  • Одесі – на 14%
  •  Львові – на 9%
  • Хмельницькому – на 5%
  • Вінниці – на 4%
  •  Києві – на 1%

Знизили ціни лише у двох містах – в обох на 9%. Мова йде про Запоріжжя та Дніпро.
Водночас у інших містах зміни цін не відбулося змін. 

За даними аналітиків, винайняти однокімнатну квартиру в Україні можна від 4 000 до 19 000 грн. Найдешевше – у Харкові, в середньому 4 000 грн. Серед лідерів також: Миколаїв, Запоріжжя – у середньому 5 000 грн, Чернігів – 6 250 грн.

Найвищі ціни зафіксовані в Ужгороді – в середньому 19 000 грн, а також у Львові – у середньому 16 900 грн, Києві – 16 000 грн.

Нагадаємо, у Львові здають в оренду квартиру всього за 2 500 грн. Квартира розташована в особняку, однак має певні незручності. Дивіться, який вигляд вона має.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація