Оренда квартир в Україні: як змінились ціни за останні пів року

Стало відомо, де в Україні найдорожча оренда житла.

Орендна платня однокімнатних квартир в Україні змінилась. У деяких містах вона здорожчала, а в інших - здешевшала.

Про це з посиланням на аналітиків пише Оboz.ua.

За останні шість місяців найбільше зросли ціни в Івано-Франківську – на 16%, до середніх 14 000 грн.

Загалом за півроку ціни на оренду однокімнатних квартир зросли у діапазоні 1-16%. Крім Івано-Франківська, винаймати такі квартири стало дорожче:

Одесі – на 14%

Львові – на 9%

Хмельницькому – на 5%

Вінниці – на 4%

Києві – на 1%

Знизили ціни лише у двох містах – в обох на 9%. Мова йде про Запоріжжя та Дніпро.

Водночас у інших містах зміни цін не відбулося змін.

За даними аналітиків, винайняти однокімнатну квартиру в Україні можна від 4 000 до 19 000 грн. Найдешевше – у Харкові, в середньому 4 000 грн. Серед лідерів також: Миколаїв, Запоріжжя – у середньому 5 000 грн, Чернігів – 6 250 грн.

Найвищі ціни зафіксовані в Ужгороді – в середньому 19 000 грн, а також у Львові – у середньому 16 900 грн, Києві – 16 000 грн.

Нагадаємо, у Львові здають в оренду квартиру всього за 2 500 грн. Квартира розташована в особняку, однак має певні незручності. Дивіться, який вигляд вона має.

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