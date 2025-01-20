Що принесе стійкий мир до України: ідея від експосла США для Трампа

Стійкий мир до України принесе надання їй потужнішої зброї від США. Це також могло б принести Нобелівську премію президенту США Дональду Трампу.

Таку думку висловив експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст, повідомляється на сайті Вашингтонського аналітичного центру.

Атлантична рада опублікувала "вісім великих ідей для другої адміністрації Трампа". Серед них – можливі шляхи регулювання російсько-української війни. Згадуючи обіцянку Трампа "сколихнути уряд США та світ заради досягнення американських інтересів", експерти запропонували спосіб, який може принести політику Нобелівську премію миру.

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Так, Гербст висловив думку, що новий президент США повинен продовжити надання Україні військової допомоги.

"Це може бути позика, але вона повинна включати сучасну зброю — звичайно, армійські тактичні ракетні системи більшої дальності (ATACMS) і винищувачі F-16, але, можливо – більше", – сказав аналітик.

На його думку, це гарантуватиме розуміння президентом Росії Володимиром Путіним, що продовження його агресії "не призведе до набуття додаткових територій".

Гербст вважає, що такий підхід допоможе встановити стійкий мир та "міг би принести Трампу Нобелівську премію миру".

Окрім цього, Атлантична рада запропонувала такі ідеї для Трампа:

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Лідерство у 5G.

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До слова, на мітингу напередодні інавгурації Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти початку Третьої світової війни.

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