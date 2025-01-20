Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні

Політик знову заговорив про війну в Україні.

Американський президент Дональд Трамп на мітингу напередодні інавгурації пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти старту Третьої світової війни.

"Я покладу кінець війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій, а ви собі уявити не можете, наскільки ми близькі до неї", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразового заявляв, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. При цьому він ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити.

Зокрема, у своїх публічних виступах Трамп зазначав, великої війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім, а його посланець з питань України та Росії Кіт Келлог сподівався знайти рішення за 100 днів.

Однак зараз в команді Дональда Трампа заявили, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти сильну угоду про припинення вогню з Росією

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