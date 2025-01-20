Трамп пообещал остановить войну в Украине

Политик снова заговорил о войне в Украине.

Американский президент Дональд Трамп на митинге накануне инаугурации пообещал завершить войну в Украине и предотвратить старт Третьей мировой войны.

"Я положу конец войне в Украине. Прекратю хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую, а вы себе представить не можете, насколько мы близки к ней", — сказал Трамп.

Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что достигнет мирного соглашения между Россией и Украиной через 24 часа. При этом он никогда не уточнял, как он планирует это сделать.

В частности, в своих публичных выступлениях Трамп отмечал, что большой войны между странами не было бы, если бы он продолжал возглавлять Белый дом, а его посланник по вопросам Украины и России Кит Келлог надеялся найти решение за 100 дней.

Однако сейчас в команде Дональда Трампа заявили, что значительный прогресс в решении войны России против Украины не стоит ожидатьпо крайней мере в течение следующих шести месяцев.

Ранее ТСН.ua сообщал, что администрация Трампа может помочь Украине заключить сильное соглашение о прекращении огня с Россией.

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