"Прикиньте, БПЛА!": россияне шокированы беспилотниками в Калужской области

Русских ждет неспокойная ночь.
Местные жители заметили полеты беспилотников в Калужской области.
Об этом информируют в социальных сетях очевидцы.
"Ах**ть! Прикиньте, БПЛА", — эмоционально отмечают россияне на полеты дронов в ночном небе.
"Калужская область РФ. Пчелы в небе – это теперь постоянная реальность для России", — распространил и прокомментировал соответствующее видео лейтенант, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Напомним, что ранее был атакован арсенал 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.
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