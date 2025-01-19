Словацкие психиатры посоветовали Фицо покинуть политику: в чем причина

Эксперты обращают внимание на непонятные заявления премьер-министра по поводу российской агрессии в Украине, а также его визиты в Москву.

Эксперты в области психиатрии и психологии обратились с открытым письмом к премьер-министру Словакии Роберту Фицо, в котором выразили обеспокоенность по поводу его эмоционального и психологического состояния, посоветовав провести коррекцию политического поведения или вообще отказаться от политики.

Об этом сообщает словацкое издание Pravda, опубликовав текст открытого письма, главными авторами которого являются профессора Йозеф Гашто и Антон Геретик.

"Ваше политическое поведение характеризуется усилением властно-авторитарного стиля, манипуляцией фактами, ложью, клеветой и нападками на политических оппонентов, журналистов и рядовых граждан, демонстрирующих несогласие с вашей политикой", — пишут эксперты.

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В открытом письме критикуют недостаточное внимание премьер-министра к таким ключевым сферам как образование, здравоохранение и инфраструктура из-за чрезмерной сосредоточенности правительства на властных амбициях.

Во внешнеполитических вопросах эксперты обращают внимание на непонятные заявления премьер-министра по поводу российской агрессии в Украине, а также его визиты в Москву и встречи с Владимиром Путиным. "Вы поддерживаете действия, противоречащие ценностям Европейского Союза и НАТО, членом которых является Словакия", — говорится в письме.

Авторы также выразили обеспокоенность по поводу эмоционального и психологического состояния премьер-министра после покушения на него, совершенного в мае прошлого года. "Такой опыт может иметь долгосрочные последствия", – предупреждают они.

В открытом письме также содержится призыв к саморефлексии и коррекции политического поведения Роберта Фицо, включая его возможную отставку с государственной должности.

Инициатива получила поддержку профессиональных организаций, куда было направлено письмо для дальнейшего распространения в кругах психологов и психиатров.

В воскресенье, 19 января, Роберт Фицо опубликовал в Facebook реакцию на это открытое письмо. Он заявил, что эксперты в области психиатрии и психологии, по его мнению, вышли за пределы своей компетенции, занявшись политическими призывами и комментариями.

Напомним, оппозиционные партии Словакии намерены объявить вотум недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо. Оппозиция обвиняет премьера во "внешнеполитическом сближении с Россией" и неспособности решать внутренние проблемы.

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