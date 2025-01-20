Джей Ди Вэнс встретился с вице-президентом Китая: о чем говорили

Хань Чжэн является специальным представителем Китая. Он посетит инаугурацию новоизбранного президента в понедельник, 20 января.
Новоизбранный вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился со своим китайским коллегой Хань Чжэном 19 января.
Об этом говорится в CNN со ссылкой на прессрелиз происшествия.
Оба представителя обсуждали ряд тем, в частности "фентанил, который вызвал эпидемию зависимости в США и импортируется из Китая, а также торговлю и региональную стабильность".
Известно, что 47 президент США Дональд Трамп ранее пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить его инаугурацию, но Вашингтон все же посетит вице-президент КНР.
Также заметим, что встреча между Венсом и его китайским коллегой состоялась на фоне сообщений о намерении Трампа посетить Китай после вступления в должность. Избранный президент стремится содействовать открытому диалогу с Пекином, в то же время придерживаясь жесткой позиции по КНР.
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