Джей Ді Венс зустрівся з віцепрезидентом Китаю: про що говорили

Хань Чжен є спеціальним представником Китаю. Він відвідає інавгурацію новообраного президента в понеділок, 20 січня.

Новообраний віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся зі своїм китайським колегою Хань Чженом 19 січня.

Про це йдеться у CNN із посиланням на пресреліз події.

Обидва представники обговорювали низку тем, зокрема "фентаніл, який викликав епідемію залежності в США й імпортується з Китаю, а також торгівлю та регіональну стабільність".

Відомо, що 47-й президент США Дональд Трамп раніше запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати його інавгурацію, але Вашингтон все ж відвідає віцепрезидент КНР.

Також зауважимо, що зустріч між Венсом і його китайським колегою відбулася на тлі повідомлень про намір Трампа відвідати Китай після вступу на посаду. Обраний президент прагне сприяти відкритому діалогу з Пекіном, водночас дотримуючись жорсткої позиції щодо КНР.

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