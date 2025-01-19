Військовий розповів про тактику росіян поблизу Покровська

Поки в окупантів є можливість просуватись та розширювати фронт, то вони робитимуть це.

Окупанти штурмують позиції ЗСУ на Покровському напрямку і мають на меті обходити саме місто Покровськ з флангів.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів "24 Каналу".

Проте ті просування окупантам даються дуже складно, зауважив Тимочко.

Він сказав, що для підтримування такого темпу наступу, росіянам необхідно залучати до бойових дій вкрай серйозні військові ресурси.

Іван Тимочко зауважив, що під час наступу на Покровськ росіяни намагатимуться з південної сторони міста пробувати обрізати логістику постачання для Сил оборони.

"Зі східної сторони Покровська окупантам наступати набагато складніше, адже поруч є Мирноград. Росіяни точно не спроможні зараз атакувати два міста, адже біля Покровська зосереджують свої сили вже кілька місяців", – сказав він.

На думку військового, ворог намагатиметься просуватись по флангах, а пізніше, можливо "атакуватиме в лоб" за приміром Торецька.

"Поки в окупантів є можливість просуватись та розширювати фронт, то вони робитимуть це, але щойно їх зупинять, то будуть намагання атакувати з іншої сторони", – підкреслив він.

За словами Тимочка, довкола міста через активний наступ окупанти втратили понад 150 тис. людей, а якщо розпочнуться міські бої, то загиблих та поранених буде ще більше.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Олександр Сирський заявив, що ворог докладає всіх зусиль для того, щоб взяти Покровськ. Проте українська армія робить все, щоб його захистити і не допустити окупації міста.

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