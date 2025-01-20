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"Прикиньте, БПЛА!": росіяни шоковані безпілотниками у Калузькій області

"Прикиньте, БПЛА!": росіяни шоковані безпілотниками у Калузькій області

Безпілотники стали постійною реальністю для РФ.

На росіян чекає неспокійна ніч.

Місцеві жителі помітили польоти безпілотників у Калузькій області РФ.

Про це інформують у соціальних мережах очевидці. 

"Ах**ть! Прикиньте, БПЛА", - емоційно зауважують росіяни на польоти дронів у нічному небі. 

"Калузька область РФ. Бджоли в небі - це тепер постійна реальність для Росії", - поширив та прокоментував відповідне відео лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. 

Нагадаємо, що раніше було атаковано арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

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