У Трампа дали новий прогноз, коли закінчиться війна в Україні

У команді Трампа впевнені, що навіть після обіцянки завершити війну за 24 години, реальні зрушення відбудуться не скоро.

В команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних 6 місяців.

Про це пише The Washington Post.

У матеріалі зазначається, що під час своєї президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв завершити війну за 24 години, а його посланець з питань України та Росії Кіт Келлог сподівався знайти рішення за 100 днів.

Деякі радники вважають, що значних зрушень у вирішенні конфлікту не буде принаймні наступні шість місяців.

новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив своєму оточенню, що він планує найближчими місяцями відвідати Китай. Представники Трампа та Сі Цзіньпіна вже обговорили можливу особисту зустріч

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