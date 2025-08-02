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Россияне дроном атаковали детей на Сумщине: есть жертва
В Сумской области из-за обстрела РФ есть очередной погибший ребенок — 12-летний мальчик.
Около 14:30 2 августа армия РФ атаковала Свескую общину Сумщины. Пострадали два подростка, один из них погиб.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Погиб невинный ребенок
К сожалению, 12-летний мальчик скончался до приезда медиков.
«Невыразимая боль. Искренние соболезнования семье.
Также пострадал 13-летний подросток — его госпитализировали с обломочными ранениями. В настоящее время врачи борются за его здоровье.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
«Россия продолжает целить по мирным. По детям. Призываю жителей пограничных общин не игнорировать тревоги», — написал Григоров.
Ранее стало известно, что в результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области три человека погибли. Еще до 20 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время раненым оказывается медицинская помощь. Их и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию.