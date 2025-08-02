Россияне дроном атаковали детей на Сумщине: есть жертва

Сумщина

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Около 14:30 2 августа армия РФ атаковала Свескую общину Сумщины. Пострадали два подростка, один из них погиб.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Погиб невинный ребенок

К сожалению, 12-летний мальчик скончался до приезда медиков.

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«Невыразимая боль. Искренние соболезнования семье.

Также пострадал 13-летний подросток — его госпитализировали с обломочными ранениями. В настоящее время врачи борются за его здоровье.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

«Россия продолжает целить по мирным. По детям. Призываю жителей пограничных общин не игнорировать тревоги», — написал Григоров.

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Ранее стало известно, что в результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области три человека погибли. Еще до 20 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время раненым оказывается медицинская помощь. Их и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию.