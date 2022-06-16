Сумська область: троє людей загинули, підірвавшись на міні, ще один - від ракети РФ

Незважаючи на те, що окупанти забралися з території Сумщини, від їх дій продовжують гинути цивільні.
У середу, 15 червня, у Сумській області на одній з ґрунтових доріг підірвалася автівка, яка наїхала на ворожу міну (ймовірно ТМ-62).
Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Внаслідок інциденту троє людей загинули на місці. Ще одна людина поранена і наразі перебуває в лікарні.
Крім того, росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду на Сумщині. Гатили з мінометів та артилерії.
Після 14 години також поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадах.
Після 20:00 два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Одназ ракет влучила у житловий будинок – одна людина загинула, шестеро поранених. Також були пошкоджені об’єкти інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині окупанти скинули бомбу безпілотника. Одна людина загинула, ще двоє – поранені.
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