У Сумській області змінили правила продажу алкоголю

У Сумській області змінять правила реалізації алкогольних напоїв. Нововведення почнуть діяти від часу опублікування офіційного розпорядження (попередньо, від наступного вівторка, 14 червня).

Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

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"Сьогодні разом із рестораторами, представниками торгових мереж, контролюючих і правоохоронних органів дійшли згоди з цього питання", — зазначив він.

У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої і вино можна буде щоденно:

у будні — від 11:00 до 19:00

у вихідні, як і до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності в часи своєї роботи

У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня від 11:00 до 21:00.

Нагадаємо, у Києві подовжили час продажу алкоголю у магазинах.

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