Військова допомога: Канада передасть Україні запасні стволи для гармат

Канада передасть Україні запасні стволи для гармат Howitzer 777.

Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади, - пише Укрінформ.

“Канада надасть Україні 10 запасних стволів для підтримки артилерійських гармат М777 Howitzer у робочому стані. Ця військова допомога оцінюється приблизно у 9 млн дол. та робиться на додачу до раніше переданих гармат М777, понад 20 тис. снарядів до них та навчання з використання цього обладнання, яке канадські військові проводять для українських”, - йдеться у повідомленні у Міноборони.

Передача запасних стволів дозволить M777 підтримувати належну далекобійність і точність.

З лютого 2022 року Канада виділила Україні військової допомоги на 274 млн дол.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України і заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

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