У Сумах та Миколаєві пролунали вибухи: не нехтуйте сигналами тривоги

Пролунали два вибухи в Сумах.
Інформацію про це підтвердив мер міста Олександр Лисенко.
"У Сумах лунають вибухи! Перебувайте в укриттях", - написав він у повідомленні у Facebook.
Також у соцмережах з'явилася інформація про вибухи у Миколаєві. Її наразі перевіряють.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Нагадаємо, Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.
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