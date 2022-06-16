У Сумах та Миколаєві пролунали вибухи: не нехтуйте сигналами тривоги

У Сумах та Миколаєві пролунали вибухи: не нехтуйте сигналами тривоги

Пролунали два вибухи в Сумах.

Інформацію про це підтвердив мер міста Олександр Лисенко.

"У Сумах лунають вибухи! Перебувайте в укриттях", - написав він у повідомленні у Facebook.

Також у соцмережах з'явилася інформація про вибухи у Миколаєві. Її наразі перевіряють.

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

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Нагадаємо, Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.

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