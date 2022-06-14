Передавав окупантам дані про поліцейських: на Херсонщині лікаря підозрюють у держзраді

У Херсонській області гендиректор обласної дитячої лікарні співпрацював з окупантами.
На Херсонщині заступник гендиректора в обласній дитячій лікарні передавав російським окупантам дані про поліцейських. Тепер йому оголосили про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними прокуратури, на початку березня підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади Росії.
"З власної ініціативи він повідомив представникам країни-агресора, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону", - йдеться у повідомленні.
Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Нагадаємо, мешканець Закарпаття агітував за відокремлення регіону від території України.
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