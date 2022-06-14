Передавав окупантам дані про поліцейських: на Херсонщині лікаря підозрюють у держзраді

У Херсонській області гендиректор обласної дитячої лікарні співпрацював з окупантами.

На Херсонщині заступник гендиректора в обласній дитячій лікарні передавав російським окупантам дані про поліцейських. Тепер йому оголосили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними прокуратури, на початку березня підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади Росії.

​​"З власної ініціативи він повідомив представникам країни-агресора, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону", - йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, мешканець Закарпаття агітував за відокремлення регіону від території України.

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