Опозиціонера Навального перевезли до колонії суворого режиму

Російського опозиціонера Олексія Навального перевезли до колонії суворого режиму. Це пов'язано з тим, що набув чинності вирок у кримінальній справі про "шахрайство".

Російського опозиціонера Олексія Навального перевезли до колонії суворого режиму після набуття чинності вироку у справі про "шахрайство".

Про це повідомила його прессекретар Кіра Ярмиш в Twitter.

"Олексія Навального забрали з ВК-2. Адвоката, що приїхав до нього, протримали на прохідній до 14.00, а потім сказали: "Немає такого засудженого". Де Олексій зараз і до якої колонії його везуть – ми не знаємо", - написала вона.

За її словами, ні адвокатам, ні родичам Навального про переведення не повідомляли.

"Ні адвокатам, ні родичам Олексія про його переклад, зрозуміло, заздалегідь не повідомляли. За чутками його збиралися переводити до колонії суворого режиму ВК-6 "Мелехово", але чи справді його везуть туди і коли привезуть, довідатися поки що неможливо", - говорить вона.

Ярмиш додала, що захист відвідає Навального у новому місці відбуття покарання, як тільки з'ясує, де він перебуває.

"Проблема з переведенням в іншу колонію не тільки в тому, що колонія суворого режиму набагато страшніша. Весь той час, поки ми не знаємо, де Олексій, він залишається віч-на-віч із системою, яка вже намагалася його вбити. Тому зараз головне завдання - знайти його якнайшвидше", - заявила вона.

Нагадаємо, що Лефортовський суд Москви 22 березня засудив російського опозиційного політика Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму.