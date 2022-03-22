Суд дав Навальному 9 років колонії суворого режиму

Політика визнали винним у справі про "шахрайство" та "образу" суду.

Лефортовський суд Москви 22 березня засудив російського опозиційного політика Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму.

Таке рішення суд ухвалив на виїзному засіданні у покровській колонії №2.

Суддя Маргарита Котова визнала політика винним у справі про "шахрайство" та "образу" суду.

Під час дебатів прокурорка Надія Тихонова просила призначити Навальному 13 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на два роки та штрафом у розмірі 1,2 млн руб.

Водночас захист політика наполягав на виправдувальному вироку та вказував на відсутність у діях Навального складу злочину.

Сторона звинувачення зазначила, що Навального звинувачують у чотирьох епізодах шахрайства у великих розмірах. За даними обвинувачення, 2018 року політик, маючи непогашену судимість, намагався зареєструватися кандидатом у президенти – Навальному відмовили, проте гроші той буцімто вкрав із фонду його прихильників.

Сам Навальний називає звинувачення абсурдними та політично вмотивованими.

Нагадаємо, напередодні російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що в РФ є дуже багато людей, які могли б замість президента Володимира Путіна очолити країну та закінчити війну проти України, визнавши поразку. Одним з таких людей політик назвав Олексія Навального.