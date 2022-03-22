Лукашенко знову обдурив Путіна - радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

На думку Геращенка, найближчим часом Лукашенко можуть зняти шляхом військового перевороту.

Білорусь мала долучитися військами щодо підтримки "спецоперації" РФ в Україні, але "бацька" схоже дав задню.

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Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, Лукашенко на зустрічі у Кремлі давав Путіну обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня, через це днями з Києва було повністю евакуйовано залишки дипломатичної місії Білорусі.

"Завдання, яке було поставлено Лукашенку - це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії, країн ЄС. Особливо це стало важливим для Путіна після схвалення Конгресом США пакета допомоги на 13,6 мільярда доларів, який включає в себе зокрема 9 000 протитанкових комплексів Javelin, що більше, ніж кількість всіх танків, САУ і бронемашин в армії вторгнення РФ", - розповідає Геращенко.

Через те, що білоруси не хочуть воювати з українцями, в оточенні Путіна опрацьовується варіант насильницького усунення Лукашенка від влади шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами РФ разом з їхніми агентами в КДБ і збройних силах Білорусі.

Лукашенко вже знає про плани Путіна та може розпочати «чистку» свого оточення від агентів Путіна.

Нагадаємо, що у Білорусі відбувається масовий флешмоб проти участі в російсько-українській війні. По всій країні розклеєні листівки «Живи заради Біларусі, а не вмирай заради Росії».