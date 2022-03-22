Лукашенко снова обманул Путина – советник министра внутренних дел Антон Геращенко

По мнению Геращенко, в ближайшее время Лукашенко может быть снят путем военного переворота.

Беларусь должна была присоединиться войсками по поддержке "спецоперации" РФ в Украине, но "бацька" похоже дал заднюю.

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Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, Лукашенко на встрече в Кремле давал Путину обещание наступать на Украину не позднее 21 марта, поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки дипломатической миссии Беларуси.

"Задача, которая была поставлена Лукашенко — это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги, ведущие в ЕС и по которым в Украину идет поставка оружия из США, Британии, стран ЕС. Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиарда долларов, включающий в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов Javelin, что больше, чем количество всех танков, САУ и бронемашин в армии вторжения РФ", – рассказывает Геращенко.

Поскольку белорусы не хотят воевать с украинцами, в окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти путем переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси.

Лукашенко уже знает о планах Путина и может приступить к «чистке» своего окружения от агентов Путина.

Напомним, что в Беларуси проходит массовый флешмоб против участия в российско-украинской войне. По всей стране расклеены листовки «Живи ради Беларуси, а не умирай ради России».