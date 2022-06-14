Українські десантники "приземлили" російський безпілотник (фото)

Українські десантники 14 червня збили російський безпілотник "Орлан-10", який проводив повітряну розвідку позицій захисників.

Таким чином окупанти лишились "без очей".

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів. Ворожий БПЛА "Орлан-10" здійснював повітряну розвідку українських позицій", – йдеться в повідомленні.

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Там додали, що десантники, помітивши ворожу техніку, вирішили взяти її під свій контроль.

"Таким чином окупанти лишились без очей. Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта!" – додали в страткомі ЗСУ.

Нагадаємо, 14 червня на півдні ЗСУ відбили дві вертольотні атаки російських військ і провели повітряний бій з ворожим Су-35.

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