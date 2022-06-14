Українські десантники "приземлили" російський безпілотник (фото)

Українські десантники 14 червня збили російський безпілотник "Орлан-10", який проводив повітряну розвідку позицій захисників.
Таким чином окупанти лишились "без очей".
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів. Ворожий БПЛА "Орлан-10" здійснював повітряну розвідку українських позицій", – йдеться в повідомленні.
Там додали, що десантники, помітивши ворожу техніку, вирішили взяти її під свій контроль.
"Таким чином окупанти лишились без очей. Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта!" – додали в страткомі ЗСУ.
Підрозділ РЕБ ДШВ ЗС України “приземлив” БПЛА “Орлан-10” російських окупантів Підрозділ радіоелектронної боротьби...Опубліковано СтратКом ЗСУ / AFU StratCom Вівторок, 14 червня 2022 р.
Нагадаємо, 14 червня на півдні ЗСУ відбили дві вертольотні атаки російських військ і провели повітряний бій з ворожим Су-35.
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