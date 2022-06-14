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Українські десантники "приземлили" російський безпілотник (фото)

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Українські десантники "приземлили" російський безпілотник (фото)

Фото: СтратКом ЗСУ

Українські десантники 14 червня збили російський безпілотник "Орлан-10", який проводив повітряну розвідку позицій захисників.

Таким чином окупанти лишились "без очей".

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів. Ворожий БПЛА "Орлан-10" здійснював повітряну розвідку українських позицій", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що десантники, помітивши ворожу техніку, вирішили взяти її під свій контроль. 

"Таким чином окупанти лишились без очей. Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта!" – додали в страткомі ЗСУ.

Підрозділ РЕБ ДШВ ЗС України “приземлив” БПЛА “Орлан-10” російських окупантів Підрозділ радіоелектронної боротьби...

Опубліковано СтратКом ЗСУ / AFU StratCom Вівторок, 14 червня 2022 р.

Нагадаємо, 14 червня на півдні ЗСУ відбили дві вертольотні атаки російських військ і провели повітряний бій з ворожим Су-35.

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