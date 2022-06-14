У МВС пояснили, як РФ буде використовувати війну в Україні під час виборів

У МВС пояснили, як РФ буде використовувати війну в Україні під час виборів

Війна в Україні стане основною темою виборів в РФ, де росіянам розповідатимуть про те, що погані умови життя виправдовуються збільшенням території.

Теми окупації українських земель і збільшення Росії стануть ключовими під час виборів в РФ, які відбудуться 11 вересня у 27 регіонах.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, це будуть не просто вибори губернаторів. Денисенко пояснив, що багато в чому це буде своєрідним вотумом довіри до війни та військових дій, які веде Путін.

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"Питання анексії стане головним. Якщо спростити, головна ідея цих виборів буде дуже проста: "Нам стало значно гірше жити, але ми збільшуємо нашу територію і підіймаємося з колін", — пояснив радник глави МВС.

На думку Денисенка, також на цих виборах у РФ будуть використовувати й тему українських військовополонених.

"Ми можемо побачити дуже неприємний для нас, морально огидний, по суті, театральний фарс з нашими військовими та розповідями про страшні злочини "укрофашистів", особливо на території Маріуполя", — додав Денисенко.

Раніше Зеленський запевнив, що українські військові обов'язково повернуться до Маріуполя.

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