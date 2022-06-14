США та Велика Британія попередили РФ про превентивний ядерний удар - Жданов

Чи натисне очільник Кремля Путін на ядерну кнопку, залежить від міжнародних партнерів України та їхньої позиції.

США та Велика Британія попередили Путіна про можливість застосування проти нього превентивного ядерного удару.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“На сьогоднішній день позиція наших партнерів нас влаштовує. Вона доволі чітка та зрозуміла. США та Велика Британія попередили РФ, що якщо вони використають зброю масового ураження, то вона може отримати превентивний удар саме проти Путіна, по місцю, де він перебуває. Вони прекрасно знають, де розташований його бункер”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що Росія після такої заяви з боку США та Великої Британії, перестала шантажувати світ ядерною кнопкою.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ збили ворожий вертоліт.

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